Solofra, diffamazione contro il capitano Friscuolo: chiesto il processo Il processo è stato chiesto nei confronti di un 20enne di Solofra

di Paola Iandolo

Diffamazione nei confronti del capitano dei Carabinieri Giuseppe Friscuolo: fissata l'udienza predibattimentale per il 4 novembre per un 20enne di Solofra. Stando alle indagini il giovena nel giugno del 2023 avrebbe aperto una pagina sui social a nome edel capitano Friscuolo, con foto estrapolate dal web scattate durante le conferenze stampa per operazioni di servizio. Il giovane è accusato anche di aver scritto due post diffamatori contro l’ufficiale dell’Arma.

Ad identificarlo, dopo la denuncia sporta dalla vittima sono stati gli agenti della Polizia Postale di Avellino. Fatto per cui, il pm della Procura della Repubblica di Avellino Fabio Massimo Del Mauro, ha chiesto il processo nei confronti del presunto autore per diffamazione aggravata. Richiesta che sarà vagliata nel corso di un’ udienza predibattimentale che si celebrerà i primi di novembre, davanti al giudice monocratico Gennaro Lezzi. Il capitano Friscuolo sarà parte civile, rappresentato dal penalista Marino Capone.