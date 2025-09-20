Sant'Angelo dei Lombardi, identificate 400 persone emesse 12 sanzioni Due giovani denunciati per ricettazione a Calitri denunciato uno straniero a Lioni con patente falsa

di Paola Iandolo

Fine settimana di controlli. I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’ambito delle attività di controllo del territorio dell’alta Valle dell’Ofanto, hanno effettuato numerosi controlli seguiti da deferimenti all’Autorità Giudiziaria. L’attività ha consentito l’identificazione di oltre 400 persone, alcune delle quali gravate da pregiudizi di polizia.

In particolare, due giovani, residenti fuori provincia e con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per ricettazione, in quanto fermati nel comune di Calitri a bordo di auto di cui è stato denunciato il furto.

Inoltre, nel comune di Lioni sono stati fermati due stranieri, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ed il conducente dell’autovettura oggetto del controllo è stato denunciato per aver esibito una patente di guida straniera risultata poi contraffatta a seguito di approfonditi accertamenti.

Nei confronti dei quattro è stato emesso il Foglio di Via Obbligatorio. Nel corso dei controlli, inoltre, sono state elevate 12 sanzioni amministrative per gravi violazioni al Codice della Strada.





