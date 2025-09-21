Mirabella Eclano, Notte bianca blindata: controlli a tappeto dei Carabinieri Controlli per droga e altri reati: denunce e segnalazioni nella notte

Al termine della tradizionale “Grande Tirata del Carro”, a Mirabella Eclano si è svolta la manifestazione denominata “Notte Bianca”, che ha richiamato numerosi partecipanti. L’evento è stato attentamente vigilato dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, impegnati in un dispositivo di sicurezza che ha previsto pattuglie appiedate e servizi di perlustrazione dinamica.

Droga, i controlli

Nel corso dei controlli, i militari hanno proceduto all’identificazione di circa 50 persone. Cinque di esse, tutte residenti in Irpinia e di età compresa tra i 18 ed i 60 anni, sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti di varia tipologia (hashish, marijuana ed eroina). Gli stessi sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino quali assuntori di stupefacenti e, per tre di loro, è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Foglio di via per un napoletano

Sempre nella notte, un 37enne della provincia di Napoli, nullafacente e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato mentre si aggirava in atteggiamento sospetto nei pressi di alcune abitazioni. Non avendo fornito valide giustificazioni circa la sua presenza, nei suoi confronti è stata avanzata proposta per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio.

False donazioni, denunciati

Analogo provvedimento è stato adottato nei confronti di quattro napoletani, due uomini e due donne, di età compresa tra i 40 ed i 50 anni e già noti alle Forze dell’Ordine. Sorpresi a bordo di un’utilitaria, si sono falsamente dichiarati volontari impegnati nella raccolta di donazioni per persone bisognose. L’attività rientra nel quadro dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e proseguirà anche nelle prossime settimane, secondo le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso.