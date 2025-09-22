Incidente stradale a Milano: irpino indagato per lesioni gravissime Fissata l'udienza predibattimentale un 46enne accusato di lesioni gravissime

L'incidente è avvenuto il 7 agosto del 2024, quando un motociclista di 28 anni rimase gravemente ferito dopo aver impattato violentemente contro un furgone in viale Toscana a Milano.

A gennaio L'udienza

Fissata l'udienza predibattimentale un 46enne originario di Avellino, difeso dall'avvocato Fabio Tulimiero. L'irpino, accusato di lesioni gravissime, dovrà comparire il 29 gennaio prossimo davanti al tribunale monocratico di Milano. Stando alla pubblica accusa il 46enne avrebbe attraversato l'incrocio con il semaforo rosso. Tesi che la difesa è pronta a smontare con indagini difensive.

L'incidente a Milano

Tutto accadde poco prima delle 8, del 7 agosto dello scorso anno, all’incrocio con via Pompeo Leoni. L’esatta dinamica dello schianto non è ancora chiara e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. Il 28enne finì a terra dopo una violenta collisione con un furgone.

Le condizioni del 28enne apparvero subito gravi, tanto che la centrale operativa del 118 inviò un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo, sveglio e cosciente, venne accompagnato con la massima urgenza al Niguarda. Il giovane riportò un trauma alla gamba e al torace tanto da essere oggi paraplegico.