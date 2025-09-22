Assalto al bancomat, ladri in fuga sbagliano strada: un video li incastra Il colpo all'ufficio postale di Trevico: indagano i carabinieri di Avellino

L'assalto è avvenuto poco prima della 5. Trevico, in provincia di Avellino, è stato risvegliato dal boato. La banda specializzata negli assalti è giunta nel comune più alto della Campania, a bordo di un'auto di grossa cilindrata.

Le immagini di sorveglianza privata

I malviventi hanno fatto esplodere una potente bomba per poter scardinare la postazione bancomat dell'ufficio postale di via Garibaldi. Poi, evidentemente qualcosa non ha funzionato e sono dovuti fuggire. Dalle immagini di sorveglianza privata si nota la macchina con i malviventi a bordo che cerca di lasciare il paese, attraversa alcune strade poi fa retromarcia per cercare la via d'uscita.

Il comune resta senza ufficio postale

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Flumeri e della locale stazione insieme alla vigilanza privata. Oltre al danno i cittadini di Trevico sono molto preoccupati per i disagi che inevitabilmente dovrà sopportare ora la popolazione, in modo particolare le persone anziane a causa della momentanea chiusura delle poste, così come avvenuto purtroppo nei vari comuni colpiti finora: Monteverde, Grottaminarda, Montecalvo Irpino, Vallata, Bisaccia, Calitri rimasti senza un ufficio postale per un lungo periodo. Alcuni sono ancora sprovvisti.