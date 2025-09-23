Blitz della Finanza in Provincia: indagati tre funzionari e due imprenditori Nel mirino di Procura e Fiamme Gialle gli affidamenti di lavori pubblici

Questa mattina, i militari del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, nell'ambito di indagini espletate nel settore della tutela della spesa pubblica, stanno dando esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura (Pm Fabio Massimo del Mauro) nei confronti di tre Funzionari della Provincia di Avellino e di due imprenditori locali, indagati, allo stato delle indagini, del reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P., in relazione a diversi affidamenti di lavori pubblici.

Perquisizioni con i cashdog

Le operazioni di polizia giudiziaria si stanno svolgendo presso i domicili degli indagati e gli uffici del citato Ente ad essi in uso, nonché presso le sedi delle società coinvolte unitamente all'ausilio di unità cinofila c.d. "cashdog" della Compagnia della Guardia di Finanza di Capodichino e di quattro consulenti informatici nominati da questo Ufficio per l'esecuzione delle copie forensi e delle analisi che saranno effettuate sui dispositivi informatici sottoposti a sequestro.

Le predette attività si inseriscono nel quadro più ampio di peculiari iniziative investigative avviate da questa Procura della Repubblica di Avellino, unitamente alla Guardia di Finanza di Avellino volte a manifestare l'assiduo impegno profuso nel contrasto alla corruzione e per consentire un lecito, trasparente ed efficiente utilizzo dei fondi pubblici sia nazionali che europei, utile alla crescita produttiva e occupazionale del territorio nazionale.