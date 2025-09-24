Montoro, tentato omicidio di trans: chiuse le indagini dal pm Annecchini Il 46enne di Montoro è accusato di tentato omicidio della 36enne

di Paola Iandolo

Ha ferito una trans di orgini brasiliane a marzo scorso: chiuse le indagini per il 46enne di Montoro finito agli arresti domiciliari. A firmare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari il sostituto procuratore Cecilia Annecchini, che si prepara a chiedere il processo, confermando l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. La persona ferita era stata ricoverata al Moscati e sottoposta ad un intervento a causa del fendente ricevuto.

L’indagato, assistito dal penalista Massimiliano Russo, è un incensurato della frazione Torchiati che venne tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Solofra dopo la violenta lite al culmine della quale sferrò un fendente alla schiena della 36enne. La Procura convalidò il sequestro del coltello da cucina, rinvenuto dai Carabinieri.