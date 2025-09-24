Avellino, troppe rapine: chiusi di sera i postmat in otto comuni La chiusura è disposta dalle ore 19 fino alle 8.30 del giorno successivo

di Paola Iandolo

Troppe e ripetute assalti ai postmat: così la direzione provinciale di Poste Italiane di Avellino decide di chiudere temporaneamente gli sportelli Postamat in otto piccoli comuni: Aquilonia, Carife, Casalbore, Conza della Campania, Lacedonia, Montaguto, Savignano irpino e Scampitella.

Dalle 19 alle 8:30 del giorno successivo, non sarà possibile prelevare denaro contante dagli erogatori per contrastare i tentati e riusciti furti che nell'ultimo periodo hanno interessato questo territorio.

La decisione, assunta temporaneamente, si è resa necessaria per evitare anche la chiusura degli uffici: le esplosioni con il sistema della «marmotta» per scardinare gli erogatori provocano infatti danni notevoli alle strutture che a causa dei lavori di ripristino restano chiuse anche per oltre un mese.