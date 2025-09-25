Ariano: ancora un'auto rigata per noia nel centro storico

Danni ingenti ad una fiat punto in via guardia

Ariano Irpino.  

Dall'inciviltà in periferia al vandalismo in centro. Ancora un'auto rigata nel centro storico ad Ariano Irpino, l'ennesima. A farne le spese nel borgo antico della guardia un giovane del luogo. Danneggiata un'intera fiancata.

Il danno è ingente. Non si tratta di un graffio superficiale, ma piuttosto profondo. Un gesto con ogni probabilità compiuto da ragazzini. Un secondo episodio, lungo la bretella Russo-Anzani con danni fortunatamente più lievi.

Pochi giorni fa era accaduto lungo via Annunziata. Le forze dell'ordine stanno monitorando la situazione ma finora i numerosi danneggiamenti subiti dagli automobilisti in varie zone della città, restano impuniti. 

