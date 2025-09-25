Ariano: ancora un'auto rigata per noia nel centro storico

Dall'inciviltà in periferia al vandalismo in centro. Ancora un'auto rigata nel centro storico ad Ariano Irpino, l'ennesima. A farne le spese nel borgo antico della guardia un giovane del luogo. Danneggiata un'intera fiancata.
Il danno è ingente. Non si tratta di un graffio superficiale, ma piuttosto profondo. Un gesto con ogni probabilità compiuto da ragazzini. Un secondo episodio, lungo la bretella Russo-Anzani con danni fortunatamente più lievi.
Pochi giorni fa era accaduto lungo via Annunziata. Le forze dell'ordine stanno monitorando la situazione ma finora i numerosi danneggiamenti subiti dagli automobilisti in varie zone della città, restano impuniti.