Rubano in casa, portano via una Bmw ma l'auto in avaria abbandona i ladri Indagini da parte dei carabinieri dopo gli ultimi episodi avvenuti in Irpinia a Gesualdo

C'è preoccupazione a Gesualdo in Irpinia, dopo gli ultimi episodi avvenuti in paese. Ignoti si sono introdotti in un'abitazione nel centro abitato impossessandosi di oro e preziosi all'interno. Non contenti, hanno recuperato le chiavi di un'auto, una Bmw dei proprietari per poi dileguarsi. Vettura che è stata recuperata fortunatamente in avaria nelle campagne di Fontanarosa. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano. Un secondo tentativo di furto è avvenuto sempre a Gesualdo. Malviventi questa volta scoperti da residenti e proprietario di casa, fuggiti a mani vuote.