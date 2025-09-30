Chiusano San Domenico, condannato per stalking: assolto in Appello Il 35enne era stato condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione

di Paola Iandolo

La Corte d’Appello di Napoli ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di un uomo di 35 anni residente a Chiusano San Domenico, condannato per stalking nei confronti della sua ex compagna. I giudici della Corte partenopea hanno assolto l'uomo con la formula “perché il fatto non sussiste”.

In primo grado, il processo celebrato con rito abbreviato davanti al GUP del tribunale di Avellino, Marcello Rotondi nel novembre 2023, si era concluso con la condanna per l’imputato: un anno e quattro mesi di reclusione. Secondo l’accusa, avrebbe molestato l’ex compagna attraverso l’invio ripetuto di messaggi, pedinamenti e minacce di morte.

La difesa, guidata dall’avvocato Pasquale Generoso Meriano, aveva presentato ricorso contestando sia il contenuto sia le motivazioni della sentenza. Il legale ha sostenuto e dimostrato che la conflittualità tra gli ex coniugi era legata esclusivamente alla gestione delle figlie, senza che emergessero elementi sufficienti a configurare il reato di stalking.