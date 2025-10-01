Ritrovato in un pozzo il corpo senza vita di Giuseppe: era scomparso ad agosto

A distanza di circa quaranta giorni dalla sua scomparsa, arriva la triste notizia a Sant'Angelo dei Lombardi. Giuseppe Scuotto, il 68enne comparso dalla sua abitazione di Contrada Ruggiano la mattina del 22 agosto è stato ritrovato nel pozzo che dista a 20 metri dalla sua abitazione.
Sul posto sono presenti Carabinieri e Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero della salma. Non si esclude che la Procura di Avellino possa disporre un accertamento autoptico per verificare le cause del decesso.