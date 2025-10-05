Atripalda, accusato di estorsione aggravata nei confronti della madre: assolto Ad emettere la sentenza i giudici del tribunale di Avellino

di Paola Iandolo

Accusato di estorsione aggravata nei confronti della madre, viene mandato assolto. Protagonista della vicenda un quarantaseienne atripaldese, assistito dall’avvocato Carolina Schettino. Ad assolverlo i giudici del Tribunale Collegiale di Avellino.

Secondo l'accusa avrebbe chiesto con minaccia la somma di 1100 euro. L’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere però che l’episodio avvenuto ad Avellino il 4 gennaio 2023 non fosse connotato da violenza o minaccia alla donna, che sul punto era stata anche sentita in aula.

La stessa Procura aveva chiesto l'assoluzione per l'uomo. La vicenda era legata a diatribe familiari per lavori all’interno di una abitazione e prestiti per fitti pregressi. Ma l'assenza di minacce e violenza avrebbe portato i giudici ad assolvere il quarantaseienne. Si attende il deposito delle motivazioni della sentenza