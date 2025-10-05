Atripalda, accusato di estorsione aggravata nei confronti della madre: assolto

di Paola Iandolo
Accusato di estorsione aggravata nei confronti della madre, viene mandato assolto. Protagonista della vicenda un quarantaseienne atripaldese, assistito dall’avvocato Carolina Schettino. Ad assolverlo i giudici del Tribunale Collegiale di Avellino.
Secondo l'accusa avrebbe chiesto con minaccia la somma di 1100 euro. L’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere però che l’episodio avvenuto ad Avellino il 4 gennaio 2023 non fosse connotato da violenza o minaccia alla donna, che sul punto era stata anche sentita in aula.
La stessa Procura aveva chiesto l'assoluzione per l'uomo. La vicenda era legata a diatribe familiari per lavori all’interno di una abitazione e prestiti per fitti pregressi. Ma l'assenza di minacce e violenza avrebbe portato i giudici ad assolvere il quarantaseienne. Si attende il deposito delle motivazioni della sentenza