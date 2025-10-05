Quindici, datrice di lavoro accusata di omicidio colposo: assolta Assolto anche il coimputato, il marito dell'imprenditrice, considerato il titolare di fatto

di Paola Iandolo

Assolti. Per il decesso di Ion Fieraru il Gup del Tribunale di Avellino ha mandato assolti la titolare di un’ impresa agricola di Quindici e suo marito (ritenuto il titolare di fatto), finiti sotto processo per omicidio colposo e violazione di una serie di normative legate alla sicurezza sul lavoro. Entrambi avevano scelto di essere giudicati con il rito abbreviato.

Il loro legale, l'avvocato Raffaele Bizzarro, ha sostenuto come l’ incidente non si potesse collegare ad un infortunio sul lavoro, così come ipotizzato e contestato dalla Procura di Avellino. Il pm in aula aveva invocato una condanna a due anni e otto mesi sulla base delle indagini degli agenti del Commissariato di Lauro.

Il tragico incidente era avvenuto il 31 luglio del 2020 in località Madonna Della Neve, nel territorio del comune di Quindici. La vittima, viaggiava come passeggero a bordo di un trattore guidato da un suo connazionale. Per la precisione sul piano orizzontale del parafango sinistro del mezzo agricolo.

In una curva il mezzo agricolo stava per ribaltarsi e nella manovra per ristabilirlo, con una sterzata a sinistra, cintura e pantalone della vittima erano rimaste incastrate in una ruota del trattore. Fieraru era stato sbalzato dal mezzo e l’impatto con il suolo gli aveva procurato un trauma cranico fatale. Ora si attendono le motivazioni della sentenza.