Incidente che ha coinvolto un operaio boschivo nel comune di Montella e pronto intervento del Servizio Regionale Campania del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), allertato dalla Centrale Operativa 118. "L’uomo, originario di Acerno, era impegnato nella potatura di alcuni alberi quando è stato colpito da un grosso ramo, riportando traumi di varia entità. - si legge nella nota - La zona, al confine tra Montella ed Acerno, era resa particolarmente impervia dalla difficoltà di accesso e dai resti dei lavori di potatura. Sul posto è giunta l’equipe dell’ambulanza del 118 di Montella che ha provveduto a prestare le prime cure al ferito richiedendo l’intervento del CNSAS ed Elisoccorso 118. Quest’ultimi sono intervenuti con una squadra terrestre CNSAS e l’elisoccorso 118 di Napoli, che ha sbarcato sul luogo dell’incidente l’equipe sanitaria e l’elisoccorritore del CNSAS. Dopo una nuova valutazione delle condizioni dell’uomo, i soccorritori hanno provveduto all’immobilizzazione e al posizionamento in barella, per poi trasferirlo in un’area idonea al verricello e al recupero a bordo dell’elicottero. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri del locale Comando compagnia, i Carabinieri Forestali, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Sant’Angelo dei Lombardi assieme ai Vigili del Fuoco di Montella".
VIDEO | Montella: operaio colpito da un grosso ramo, intervento del CNSAS
Traumi di varia entità per l'uomo. Arrivo anche dell'elisoccorso 118 di Napoli
Montella.