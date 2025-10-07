VIDEO | Montella: operaio colpito da un grosso ramo, intervento del CNSAS Traumi di varia entità per l'uomo. Arrivo anche dell'elisoccorso 118 di Napoli

Incidente che ha coinvolto un operaio boschivo nel comune di Montella e pronto intervento del Servizio Regionale Campania del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), allertato dalla Centrale Operativa 118. "L’uomo, originario di Acerno, era impegnato nella potatura di alcuni alberi quando è stato colpito da un grosso ramo, riportando traumi di varia entità. - si legge nella nota - La zona, al confine tra Montella ed Acerno, era resa particolarmente impervia dalla difficoltà di accesso e dai resti dei lavori di potatura. Sul posto è giunta l’equipe dell’ambulanza del 118 di Montella che ha provveduto a prestare le prime cure al ferito richiedendo l’intervento del CNSAS ed Elisoccorso 118. Quest’ultimi sono intervenuti con una squadra terrestre CNSAS e l’elisoccorso 118 di Napoli, che ha sbarcato sul luogo dell’incidente l’equipe sanitaria e l’elisoccorritore del CNSAS. Dopo una nuova valutazione delle condizioni dell’uomo, i soccorritori hanno provveduto all’immobilizzazione e al posizionamento in barella, per poi trasferirlo in un’area idonea al verricello e al recupero a bordo dell’elicottero. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri del locale Comando compagnia, i Carabinieri Forestali, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Sant’Angelo dei Lombardi assieme ai Vigili del Fuoco di Montella".