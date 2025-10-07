Bloccata nel traffico sta per partorire: i carabinieri la scortano in ospedale I due militari di Solofra l'hanno condotta in ospedale dove ha dato alla luce 2 gemelline

Attimi di paura e di speranza si sono trasformati in una storia a lieto fine a Napoli, dove una donna in procinto di partorire è rimasta bloccata con il marito nel traffico della tangenziale. A prestare aiuto alla coppia di carabinieri della stazione di Solofra (AV), il maresciallo Salvatore Di Prete e il vice brigadiere Claudio Di Meo, impegnati in servizio di P.G. nel capoluogo campano.E' successo all'altezza di Capodichino: l'uomo alla guida si è reso conto che la donna era pronta a dare alla luce le loro bambine, e ha chiesto soccorso a una gazzella dei carabinieri. I due militari hanno acceso sirena e lampeggianti, aprendosi un varco tra le auto ferme in coda li hanno scortati al Policlinico. Nonostante il traffico i due carabinieri sono riusciti a scortare la famiglia in tempo.

Poco dopo, il papà ha telefonato ai militari per condividere la splendida notizia: erano nate senza complicazioni le gemelline Vittoria e Annalisa. Una splendida storia di impegno e coraggio, con un dolcissimo lieto fine.