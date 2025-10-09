L'Ordine degli Avvocati esprime soddisfazione per l'accordo Procura-ISS Il protocollo si pone come obiettivo la condivisione di dati e informazioni

di Paola Iandolo

L'Ordine degli avvocati di Avellino esprime grande soddisfazione e piena condivisione per l'accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica di Avellino e l'Istituto Superiore di Sanità. L'obiettivo del protocollo di intesa è di condividere dati e informazioni per identificare possibili sorgenti di contaminazione ambientale sul territorio di competenza della Procura di Avellino.

"Esprimo profonda soddisfazione per la collaborazione operativa instaurata tra la Procura della Repubblica e l’Istituto Superiore di Sanità – afferma Fabio Benigni, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino - che si è distinta per l’elevato livello di competenza e per l’attenzione condivisa verso la tutela ambientale. Un impegno sinergico che ha rappresentato un modello virtuoso di cooperazione istituzionale al servizio della legalità e della sostenibilità."