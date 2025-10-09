Sant'Angelo dei Lombardi, poliziotti fuori servizio salvano una donna La giovane era in evidente stato confusionale e si stava dirigendo verso un rovo

di Paola Iandolo

Due poliziotti fuori servizio salvano una donna a Sant’Angelo dei Lombardi, rischiava di precipitare in un rovo. Ieri nel tardo pomeriggio una donna del posto si aggirava in stato confusionale per le strade di Via Fontana Piccola. La donna in pigiama e pantofole è stata notata subito dagli agenti fuori servizio. Alla vista dei due si è spaventata e ha cercato di fuggire nel terreno arato.

Sarebbe finita nella scarpata di rovi e spine se gli agenti non fossero riusciti a raggiungerla e a trarla in salvo. Immediati i soccorsi sul posto. Gli agenti hanno allertato il commissariato e il soccorso sanitario. Sette in tutto i poliziotti coinvolti nell'operazione, coadiuvati nell'intervento da due volanti che hanno presidiato il viadotto e l'altro punto d'ingresso dell'area. Consegnata ai sanitari del 118, la donna è stata trasferita all'ospedale Criscuoli Frieri, Sant'Angelo dei Lombardi, per le cure del caso.