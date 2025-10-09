Tre quintali di hashish, cocaina e anfetamina in sacchi di juta: arrestato Fermato per un controllo dalla Guardia di Finanza di Avellino

Militari del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino hanno tratto in arresto, in flagranza, un soggetto di nazionalità italiana, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacenti. In particolare, una pattuglia della Guardia di Finanza, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, transitando in Santa Lucia di Serino, ha notato un soggetto che, con atteggiamento circospetto, uscendo dalla propria abitazione trasportava al seguito una valigia di iuta.

L'immediato controllo ha permesso di riscontrare che all'interno della valigia era contenuta della sostanza stupefacente, circostanza confermata successivamente dall'esito positivo delle analisi speditiva effettuata mediante drop test.

Quindi, le successive attività di perquisizione estese anche presso l'abitazione, hanno consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina e metanfetamina, per un quantitativo definitivo sottoposto a sequestro al termine delle operazioni, di circa 300 kg, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

L'attività in questione, con il coordinamento di questo Ufficio di Procura, si inserisce in un contesto investigativo diretto a recidere il radicamento del traffico di sostanze stupefacenti nel circondario irpino.