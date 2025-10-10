Santa Lucia di Serino, traffico di droga: il 38enne davanti al gip fa scena muta Convalidata l'arresto, il 38enne resta in carcere dopo l'udienza di convalida

di Paola Iandolo

È stato convalidato, dal Giudice per le indagini preliminari Antonio Sicuranza, presso il carcere di Bellizzi Irpino, l’arresto di Silvestro D’Agostino, 38enne di Santa Lucia di Serino, fermato dalla Guardia di Finanza di Avellino con l’accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. D’Agostino, assistito dall’avvocato Alberico Villani, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’udienza di convalida.

Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, che coordina l’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle. L’arresto era avvenuto in flagranza: i militari avevano notato l’uomo uscire dalla propria abitazione con una valigia di juta, il cui contenuto — sottoposto ad analisi speditiva — era risultato positivo a sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione domiciliare aveva portato al sequestro di circa 300 chilogrammi complessivi di hashish, cocaina e metanfetamina, insieme a materiale per il confezionamento e a un bilancino di precisione.Si tratta, secondo gli investigatori, del più ingente sequestro di droga mai effettuato nella provincia di Avellino, un quantitativo che — come sottolineano gli inquirenti — non può essere gestito da una sola persona e che lascia ipotizzare il coinvolgimento di una rete organizzata nel traffico.