Moschiano, in fiamme l'ufficio anagrafe: benzina nell'ufficio del sindaco Pacia Gli altri uffici cosparsi di benzina non sono andati a fuoco grazie all'intervento di tre cittadini

di Paola Iandolo

Hanno cosparso della benzina per incendiare i nuovi uffici comunali di Moschiano,dove da lunedì si sarebbero trasferiti in Via Umberto Nobile, all’interno dell’ex centro vaccinale. L’inquietante proposito però non è andato a buon fine grazie all’intervento di tre residenti del comune del Vallo, che stavano nei pressi del bar di fronte ai nuovi uffici comunali. Hanno notato una scintilla e sono intervenuti, quando l’area dell’ex palestra, destinata all’ufficio Anagrafe era ormai già interessata dalle fiamme.

Quelle che hanno annerito tutta la vetrata esterna. Scattato l’allarme e notata anche una persona che si dileguava dal luogo. In Via Umberto Nobile sono giunti i Carabinieri della Stazione di Quindici e gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro. Un’autobotte dei caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino, che ha porato a termine la messa in sicurezza della struttura.

Anche altri uffici, compreso quello del sindaco, sarebbero stati cosparsi di benzina. Sul posto anche il sindaco Sergio Pacia insieme ai componenti della sua amministrazione. "Tanta amarezza per un'azione ignobile", commenta il sindaco.

Le indagini dei Carabinieri, grazie anche alle telecamere private attive nella zona, dovranno tentare di dare un volto all’autore del raid. Sul posto anche gli uomini del Sis del Nucleo Investigativo per repertare eventuali tracce.