Moschiano, fiamme al comune: indagini in corso per risalire al responsabile Ascoltati anche i cinque residenti della zona che hanno domato le fiamme e hanno allertato i vvf

di Paola Iandolo

Gli inquirenti sono a lavoro per risalire all'indentità del responsabile del raid compiuto la scorsa notte ai danni del comune di Moschiano. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Baiano sul raid incendiario agli uffici comunali di Via Umberto Nobile vanno avanti da ore. Fino a tarda notte sono stati eseguiti i rilievi all’interno degli uffici presi di mira dal raid incendiario e sono stati ascoltati per comprendere eventuali elementi utili ad identificare l’ancora ignoto autore anche i cinque residenti di Moschiano che hanno domato le fiamme.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino. Dalle telecamere sarebbero arrivati già primi elementi utili agli investigatori. Questa mattina a Moschiano a coordinare le attività dei militari del Nucleo Radiomobile è arrivato anche il maggiore Gianfranco Iannelli, comandante della Compagnia di Baiano. La svolta nelle indagini potrebbe essere molto vicina. Le immagin delle telecamere attive lungo Via Nobile ed in particolare tra le abitazioni che sono alle spalle della locale sede scolastica e degli uffici del Comune sono state tutte acquisite. L’intera zona è stata setacciata dai militari per rinvenire eventuali tracce della fuga dell’autore del raid.