Moschiano, incendio nella nuova sede del comune: denunciato un 57enne L'uomo già noto alle forze dell'ordine è stato identificato grazie alle telecamere attive in zona

di Paola Iandolo

A meno di 24 ore dal principio di incendio che ieri ha interessato la nuova sede del comune di Moschiano, grazie alle serrate indagini, i carabinieri della stazione di Quindici e del Nucleo Operativo della Compagnia di Baiano, unitamente ai poliziotti del commissariato di polizia di Lauro hanno identificato il presunto responsabile.

Si tratta di un 57enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'uomo è accusato di danneggiamento con incendio di alcuni locali del nuovo edificio comunale. Le indagini, condotte senza sosta, hanno consentito agli investigatori di raccogliere in poche ore gravi indizi a carico del 57enne.

Le fiamme hanno interessato l'ufficio anagrafe e sono state prontamente domate grazie al tempestivo intervento dei soccorsi che hanno evitato ben più gravi conseguenze. Sono in corso accertamenti per chiarire il movente del gesto e verificare eventuali ulteriori responsabilità.