Il generale Masciulli ad Avellino: "Equilibrio, umanità e senso del dovere" Apprezzamento per l'mpegno dei carabinieri in Irpinia

Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, dal 24 settembre scorso Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” (vertice dell’organizzazione territoriale dell’Arma per Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise), ha fatto visita al Comando Provinciale di Avellino.

Al suo arrivo presso la Caserma “Litto”, l’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, prima di incontrare gli Ufficiali della sede e delle sette Compagnie dipendenti, una rappresentanza dei militari in servizio nei vari reparti dell’Arma dislocati sul territorio irpino, nonché il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

Nel corso dell’incontro, sono state illustrate al Generale Masciulli le principali attività operative e preventive svolte dai reparti dipendenti, le iniziative finalizzate al contrasto della criminalità e il quadro generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Avellino.

Il generale Masciulli ha espresso apprezzamento per l’impegno con cui i carabinieri irpini svolgono quotidianamente il servizio a tutela dei cittadini. Ha quindi sottolineato l’importanza di operare sempre con equilibrio, umanità e senso del dovere, ricordando il valore della funzione sociale svolta dal personale delle Stazioni Carabinieri. Questi presidi rappresentano un punto di riferimento fondamentale nei vari comuni, grazie alla costante vicinanza e all’ascolto dei cittadini, ai quali è necessario offrire risposte concrete e puntuali.

La visita si è conclusa con un saluto ai militari presenti e con l’auspicio di proseguire, con determinazione e responsabilità, l’impegno quotidiano dell’Arma nel garantire sicurezza, legalità e prossimità ai cittadini, nel solco dei principi che ne ispirano da sempre l’azione.