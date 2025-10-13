Santa Lucia di Serino, terzo avvertimento: colpi d'arma contro un'abitazione La notte scorsa tra Avellino e provincia sono tre i raid compiuti, sale l'allarme

di Paola Iandolo

Ancora spari In Irpinia.Dopo le due attività commerciali prese di mira il terzo raid è stato compiuto contro un'abitazione. Dopo i colpi esplosi contro un'attività di autonoleggio lungo via Francesco Tedesco e contro un'autorivendita di via Appia Atripalda, la notte scorsa è stata presa di mira l'abitazione di un pregiudicato a Santa Lucia di Serino. È accaduto questa mattina all'alba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Solofra per effettuare i rilievi e avviare le indagini per verificare in quale contesto inserire l'attentato.

I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere pubbliche di videosorveglianza per accertare se possa essere stato immortalato qualcuno o qualche movimento sospetto quando si è verificato l'episodio. Con questo avvenuto la notte tra domenica e lunedì salgono a tre i raid compiuti a breve distanza l'uno dall'altro. Carabinieri e polizia si stanno raccordando per verificare se tra i tre inquietanti episodio vi sia un'unica regia. Se ad entrare in azione in città e in provincia si stata la stessa mano, è presto per dirlo, Ma le indagini in corso a breve lo chiariranno.