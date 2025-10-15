Monte Pergola: tamponamento in galleria, caos e rallentamenti sul Raccordo Intorno alle 18 il tamponamento tra almeno 4 veicoli. Rallentamenti e disagi

Incidente in galleria a Solofra, rallentamenti sul raccordo. È successo nel pomeriggio di oggi, 15 ottobre 2025. Lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” la circolazione è stata rallentata, in entrambe le direzioni, in corrispondenza della galleria ‘Monte Pergola’, a causa dell'incidente verificatosi al km 21,000 sulla corsia verso Avellino.

4 auto coinvolte

Sul sinistro, un tamponamento tra quattro veicoli, sono stati svolti gli accertamenti di rito; i veicoli sono stati tempestivamente rimossi. Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, per la gestione della viabilità ed il ripristino della regolare circolazione.