Ariano: Suv centra buca profonda per evitare un frontale sulla strada franata Appello urgente da Patierno-Gaudiciello dove la situazione è davvero ad altissimo rischio

Suv centra in pieno una buca profonda lungo la strada in frana dopo essere riuscito ad evitare per un soffio l'impatto con un'auto.

E' stato solo grazie alla prontezza di riflessi dell'autista se si è evitato davvero il peggio. Teatro dell'ennesimo incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze è ancora una volta la strada che si divide in due tra Patierno e Gaudiciello ad Ariano Irpino. Per rendere ancora più chiara l'idea, si tratta del primo bivio, poco dopo il Pollastriello a Camporeale, che porta allo scalo ferroviario di Cerreto.

Per i residenti è ormai un calvario quotidiano. Nel punto più critico interessato dalla frana, vi sono i tubi dell'acqua, fibra e cavi elettrici. "Se dovesse franare ulteriormente - ci dicono i residenti - resteremo davvero isolati, occorre fare presto, prima che la situazione possa ulteriormente peggiorare".

Sabato è previsto sul posto un sopralluogo dei tecnici del comune, messi al corrente del grave disagio. Si tratta di una via di collegamento importante per accedere alla stazione ferroviaria da questo versante, da anni interessata da continue perdite di acqua, buche e avvallamenti.

Una situazione peggiorata nel tempo con una frana diventata ora davvero ad altissimo rischio. "Stiamo subendo danni enormi alle nostre auto. Davvero non ce la facciamo più, aiutateci".