Gravidanza extrauterina: corsa contro il tempo per salvare una donna E' giunta in stato di shock, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale di Ariano Irpino

E' giunta in stato di shock, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, dove il medico di turno Gaetano Lisella, insieme alla sua validissima equipe, intuita la gravità della situazione ha messo subito in moto la macchina dell'emergenza, anestesisti e chirurghi al fine di poter intervenire nel più breve tempo possibile, trattandosi di una condizione medica piuttosto seria.

Una gravidanza extrauterina, su un'altra già in atto, rischiosa per la salute della donna. Dolori addominali acuti, e shock. Un emoperitoneo che ha richiesto un trattamento urgente. La donna in poco tempo dopo tutti gli accertamanti necessari è entrata in sala operatoria attesa dal chirurgo Guglielmo Sullo e il primario Rocco Stanco che l'hanno sottoposta ad un intervento chirurgico.

E' stata una corsa contro il tempo. Una storia di buona sanità, tempismo e sinergia tra i vari reparti intervenuti in soccorso alla giovane donna.