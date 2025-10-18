Marito e moglie diretti ad una festa, schianto in A16: lui muore e lei è grave Tragedia in Irpinia poco prima del casello di Grottaminarda

Erano in auto, marito e moglie per raggiungere i familiari di lui in occasione della festa di compleanno dell'anziano padre dell'uomo. Non sono mai arrivati a destinazione. Dalla gioia di poter trascorrere una giornata in allegria si è passati in un attimo al dolore.

Una tragedia assurda e inaspettata quella che visto coinvolta una coppia di coniugi pugliesi, di Altamura. Lui 62 anni, lei 53.

Per cause ancora tutte da accertare, non si esclude un malore, l'auto con la quale viaggiavano è finita fuori strada per poi schiantarsi poco prima del casello di Grottaminarda, lungo l'A16, in direzione Napoli. Quando sono giunti sul posto i sanitari del 118 da Vallata, l'uomo, era fuori dall'abitacolo e deambulava ancora.

E' giunto al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino in stato di shock ed è morto dopo pochi minuti nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario.

L'equipe con in medico di turno Matteo De Luca, già allertata del codice rosso in arrivo ha fatto tutto il possibile per strapparlo alla morte. La moglie anche lei in prognosi riservata per una serie di traumi e fratture è stata invece trasferita all'ospedale Moscati di Avellino. Una coppia sfortunata, già provata dalla perdita di un figlio di 16 anni per una grave patologia.

La salma dell'uomo è sotto sequestro nell'obitorio dell'ospedale arianese a disposizione della magistratura che ha disposto gli accertamenti medico legali.