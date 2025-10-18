Salza Irpina, tragedia nel pomeriggio: ritrovato il corpo senza vita del giovane Per il recupero della salma sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini CNSAS della Campania

di Paola Iandolo

Nel pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto sotto il cavalcavia della strada statale Ofantina (ss7 bis), nel territorio del comune di Salza Irpina per il recupero di un ragazzo precipitato dopo il volo di diversi metri. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS, i Vigili del Fuoco e la squadra territoriale del 118, che hanno raggiunto rapidamente la zona impervia situata al di sotto del viadotto. Purtroppo, all’arrivo delle squadre di soccorso, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Le operazioni di recupero della salma si sono svolte in sinergia tra le squadre dei Vigili del Fuoco e del CNSAS. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso del 118 di Napoli, che ha sbarcato elisoccorritore CNSAS, medico e infermiere.