Giù dal viadotto dell'Ofantina, Montefredane piange Antonio: siamo distrutti Il cordoglio del sindaco di Montefredane Ciro Aquino

"Una tragedia che ci ha colti tutti di sorpresa. La notizia, che mai avrei voluto apprendere, mi è giunta con una telefonata di un amico e mi ha profondamente sconvolto. Antonio era un ragazzo brillante, intelligente, ricco di qualità, innamorato del nostro Castello e della nostra piazza, dove ci siamo incontrati tante volte durante l’estate appena trascorsa. Un abbraccio sincero alla sua famiglia e una preghiera per lui, da parte di tutta la nostra comunità", così Ciro Aquino Sindaco di Montefredane commenta quanto avvenuto questo pomeriggio lungo l'Ofantina, nel territorio di Salza Irpina.