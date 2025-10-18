"Una tragedia che ci ha colti tutti di sorpresa. La notizia, che mai avrei voluto apprendere, mi è giunta con una telefonata di un amico e mi ha profondamente sconvolto. Antonio era un ragazzo brillante, intelligente, ricco di qualità, innamorato del nostro Castello e della nostra piazza, dove ci siamo incontrati tante volte durante l’estate appena trascorsa. Un abbraccio sincero alla sua famiglia e una preghiera per lui, da parte di tutta la nostra comunità", così Ciro Aquino Sindaco di Montefredane commenta quanto avvenuto questo pomeriggio lungo l'Ofantina, nel territorio di Salza Irpina.
Giù dal viadotto dell'Ofantina, Montefredane piange Antonio: siamo distrutti
Il cordoglio del sindaco di Montefredane Ciro Aquino
