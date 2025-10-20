Quindici, trovato in possesso di diversi grammi di cocaina: denunciato trentenne I controlli sono stati effettuati dagli agenti della squadra Volanti del commissariato di Lauro

di Paola Iandolo

Un trentenne di Quindici finisce nei guai per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato dagli agenti delle Volanti del Commissariato di Lauro e al termine del controllo è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, nello specifico cocaina. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta al termine della perquisizione.

Quindici le palline rinvenute dagli agenti, per un peso di alcuni grammi, verosimilmente destinate allo spaccio. Nei confronti dell’uomo è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino. I controlli e gli accertamenti degli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi sul territorio, continuano per fronteggiare le attività illecite in materia di stupefacenti continuano.