Droga e spaccio, Baiano: controlli e denunce a tappeto Controlli a tappeto dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Baiano negli ultimi giorni hanno eseguito numerosi controlli in tutto il territorio. L’attività ha portato alla segnalazione quali assuntori di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, di 5 persone, di età compresa tra i 20 ed i 40 anni, trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana).

Per uno di loro, già noto alle Forze dell’Ordine, è scattata la proposta del foglio di via obbligatorio, non avendo fornito una valida giustificazione circa la sua presenza nel comune di Avella.

Nel corso delle medesime attività si è proceduto a deferire in stato di libertà un 50enne dell’hinterland nolano per guida senza patente, precedentemente ritirata per mancanza di requisiti.

La droga è stata sottoposta a sequestro.