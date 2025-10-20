Lacedonia, 100 bambini senza riscaldamento: corsa contro il tempo dei tecnici A lavoro da stamane i tecnici della Provincia per ripristinare quanto prima il servizio essenziale

di Paola Iandolo

A Lacedonia 100 bambini della scuola primaria sono senza riscaldamento nell’ex Magistrale. I tecnici della Provincia - da stamattina - sono all'opera per ripristinare un guasto segnalato il 17 ottobre scorso. Gli alunni delle medie ed elementari sono temporaneamente allocati presso l'ex sede dell'istituto superiore in attesa del completamento dei lavori della nuova scuola. Intanto il rappresentante di Palazzo Caracciolo, Rizieri Bonopane, ha confermato la immediata disponibilità a intervenire per risolvere il problema, per cui è stata scartata l'ipotesi di allocare gli studenti all'ex istituto professionale.

Ma stamattina la preside ha divulgato un questionario ai genitori per condividere con loro la migliore soluzione possibile da adottare. Come ha confermato la dirigente Cassese, alla luce delle rassicurazioni giunte dalla provincia, i bambini sono tornati nella sede dell'ex magistrale. "Confidiamo nella immediata riparazione del guasto e nella clemenza del clima. Per garantire ai nostri bambini di svolgere adeguatamente le lezioni, ha confermato, sulla vicenda è intervenuto anche il primo cittadino Antonio Di Conta, che ha garantito invece il completamento dei lavori della nuova scuola entro il prossimo luglio".