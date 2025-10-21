Ariano, frana a Patierno-Gaudiciello: ancora un incidente Dopo il Suv rimasto in bilico nella cunetta, stessa sorte per il conducente di una fiat punto

Ancora una tragedia evitata per un soffio ad Ariano Irpino in località Patierno-Gaudiello a causa della frana insidiosissima che sta divorando la strada.

Dopo il Suv rimasto in bilico nella cunetta, (clicca qui per rileggere il racconto), stessa sorte per il conducente di una fiat punto. "Accecato dai fari di un'auto mi sono ritrovato con la ruota anteriore destra in una buca, il motore si è spento e la mia vettura è rimasta in panne. Ci ho rimesso la marmitta e una gomma. Ma è mai possibile che una strada, o meglio ciò che resta di una strada, sia stata completamente dimenticata da tutti".

Dell'accaduto è stata informata l'area tecnica comunale che sabato scorso ha effettuato un sopralluogo a Vallone di Vallo, Cerreto e Cesine.

Da Patierno l'appello urgente dei residenti e di quanti percorrono questo tratto di strada per raggiungere la stazione ferroviaria: "Fate presto prima che davvero accada un incidente più grave". Il comune è avvisato.