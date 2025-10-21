Montoro, vandalizzata la panchina blu dedicata all'autismo: indagini in corso

Indignati residenti e cittadini della frazione Torchiati per il gesto compiuto da ignoti

montoro vandalizzata la panchina blu dedicata all autismo indagini in corso
Montoro.  

di Paola Iandolo 

Vandalizzata la panchina blu dedicata alla sensibilizzazione sull’autismo nella frazione di Torchiati, a Montoro. La panchina sistemata in un punto centrale del paese, di fronte all’ufficio del giudice di pace e a breve distanza dalla caserma dei carabinieri, è stata danneggiata. La panchina, installata come segno di attenzione verso le persone con disturbi dello spettro autistico, è stata danneggiata da ignoti. L’episodio ha suscitato indignazione tra i cittadini e le istituzioni locali, che ne hanno condannato la gravità e chiesto rispetto per un simbolo che rappresenta inclusione e sensibilità sociale. Le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto. Le indagini sono in corso anche con l'acquisizioni delle telecamere di videosorveglianza per assicurare alla giustizia i responsabili dell'azione vandalica.

Amareggiata l'assessore comunale Carmela Diana: "Come assessore di questo Comune, sono profondamente indignata e delusa per l’atto vandalico vergognoso che ha colpito la panchina blu simbolo di sensibilizzazione all’autismo, nella frazione di Torchiati. Questo gesto vile e inaccettabile non solo danneggia un bene della comunità, ma ferisce il messaggio di inclusione e rispetto verso le persone più fragili che quella panchina rappresenta". La panchina è ubicata "in un’area dove dovrebbero prevalere legalità e senso civico – prosegue l’assessore Diana – un gesto del genere è doppiamente inaccettabile. Io, come assessore al decoro urbano, insieme al sindaco e all’intera amministrazione comunale, condanno con forza questo atto e chiediamo rispetto per i simboli che promuovono i valori fondamentali della nostra comunità".


L’assessore lancia un appello alla cittadinanza affinché si unisca nella condanna del gesto, promuovendo sensibilizzazione, rispetto e inclusione: "solo attraverso l’educazione, la collaborazione e la solidarietà possiamo costruire una società più giusta e inclusiva per tutti". Infine, un aggiornamento importante sul fronte delle indagini: "Data la posizione della panchina, coperta da telecamere di sorveglianza, confidiamo che le immagini acquisite permettano alle autorità di identificare i responsabili e assicurare loro alla giustizia. È fondamentale che chi ha compiuto questo gesto venga chiamato a rispondere delle proprie azioni".



 

Ultime Notizie