Trovato con una balestra e sotto l'influenza di alcol alla guida: denunciato Nei guai un 20enne a Forino

I carabinieri della stazione di Forino hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria un 20enne del luogo ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza di alcol e porto di oggetti atti ad offendere.

All’esito di specifiche analisi, il ragazzo, controllato alla guida della sua autovettura nella quale era custodita anche una balestra, risultava avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Per il giovane è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla procura della repubblica di Avellino, il ritiro della patente di guida e il fermo del veicolo.

La lotta contro l’abuso di alcool e droga tra giovani e automobilisti rappresenta una delle priorità dell’Arma per garantire la sicurezza e la tutela della salute pubblica.