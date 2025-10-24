Minaccia il suicidio e si nasconde in montagna: donna salvata dai carabinieri Luogosano, intervento dei carabinieri salva una donna

Luogosano (AV), questa mattina, personale della Stazione Carabinieri di Sant'Angelo all'Esca ha proceduto ha ritrovato una donna allontanatasi poco prima con intenti suicidi.

I militari, fin da subito impegnati nelle ricerche con ben tre pattuglie, hanno battuto a tappeto un'area montana ed impervia, individuando l'interessata nonostante la stessa tentasse di nascondersi.

Sul posto anche personale del "118", che ha trasportato la donna al Pronto Soccorso di Avellino per un controllo di rito.