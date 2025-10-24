Avellino, forte scossa di terremoto: evacuato il tribunale, lievi danni L'epicentro della scossa è stata registrato a Grottolella, ma è stata avvertita anche in città

di Paola Iandolo

La forte scossa di terremoto registrata alle 14.40 con epicentro a Grottolella è stata avvertita nitidamente anche nel palazzo di giustizia ad Avellino. Tutti i presenti nelle aule del tribunale si sono riversati nello spazio antistante a Piazzale De Marsico. Sospese momentaneamente le udienze.

Danni sono stati provocati alle palazzine a Rione Valle. Alcuni residenti hanno segnalato dopo la scossa delle lesioni lungo i muri, quadri staccati dalle pareti e una fessura lungo la strada di collegamento che conduce al quartiere periferico. Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso di assalto dai cittadini allarmati.