Terremoto Avellino, la Protezione Civile: cittadini spaventati ma nessun danno L'aggiornamento, le verifiche

Terremoto in Irpinia, magnitudo 3.6 e nessun danno. Lo rende noto la Protezione Civile in un bollettino diramato a mezzo social.

"Al momento nessuna segnalazione di danni - spiegano i referenti della protezione civile -.

Alle ore 14.40.58, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro nel comune di Grottolella, in provincia di Avellino.

In seguito all’evento la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Campania si è messa in contatto con gli enti più prossimi all’evento.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione anche nel napoletano e nel salernitano, oltre che in una vasta area dell’Irpinia e del Sannio: al momento NON sono stati segnalati danni.

Alla Sala Operativa regionale sono pervenute telefonate da parte di cittadini spaventati che chiedevano informazioni. Al momento, nessuna richiesta di soccorso o segnalazione danni a cose o persone".

