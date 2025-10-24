Nuova rivolta nel carcere di Ariano: disordini e devastazione Una ventina di detenuti tra i più facinorosi sono stati trasferiti in altre strutture campane

Detenuto incendia un materasso, l'aria diventa irrespirabile e in pochi minuti succede il finimondo. Un'ennesima rivolta all'interno del carcere Campanello di Ariano Irpino.

Struttura fuori controllo dove episodi del genere sono purtroppo ormai all'ordine del giorno. Celle sfondate con le brande e detenuti fuori nei corridoi.

Una vera e propria devastazione, con danni ingenti. Distrutte telecamere e locali degli agenti. Per riportare la calma è stato richiesto l'intervento di personale da altri istituti.

Una ventina di detenuti tra i più facinorosi sono stati trasferiti in altre strutture campane, altri 30 circa smistati all'interno.

Sul posto anche il provveditore da Napoli. Solo nel primo pomeriggio la situazione sembra essere tornata alla normalità.