Ariano: auto sale rampa di accesso di un'abitazione e si ribalta L'incidente a pochi passi dalla chiesa di Santa Barbara

Accecato dai raggi del sole, sale con la ruota anteriore sulla rampa di accesso di un'abitazione e si ribalta. E' successo in contrada Santa Barbara ad Ariano Irpino, poco prima della chiesa. Alla guida della vettura un 76enne di Melito Irpino. Comprensibile lo spavento per l'uomo e i residenti.

Sul posto i sanitari del 118, polizia municipale e vigili del fuoco. Il 76enne è stato trasportato da un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi per i relativi accertamenti. Era cosciente. Le sue condizioni non desterebbero eccessiva preoccupazione.

E' il secondo incidente nel giro di pochi giorni ad Ariano Irpino. L'ultimo in ordine di tempo in località San Pietro, lungo la statale 90 delle puglie, tra una fiat punto e un doblò, anche in questo caso con una persona rimasta ferita e finita in ospedale.