Ariano, travolge un cane e scappa senza neppure fermarsi: gesto squallido E' successo lungo la statale 90 delle puglie in località Cardito

Travolge un cane e come se nulla fosse scappa senza neppure fermarsi. E' successo in serata sotto gli occhi di alcune persone lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, nel centro abitato e commerciale di Cardito.

"Abbiamo sentito un forte botto, il cane sicuramente ferito dopo essere stato sballottato per qualche metro sull'asfalto, si è allontanato nei pressi di un panificio facendo perdere ogni traccia. Abbiamo perlustrato la zona ma senza esito alcuno. Temiamo che stia soffrendo da qualche parte o non ce l'abbia fatta. L'impatto è stato molto forte. Se qualcuno dovesse notarlo nelle campagne di Cardito allerti subito i soccorsi veterinari".

Alla guida della vettura di colore scuro, una persona senza cuore che ha proseguito la sua corsa con estrema indifferenza verso Grottaminarda. Un gesto davvero squallido. E non è il primo episodio del genere su questa famigerata strada.