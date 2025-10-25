Ariano, cade da un albero: elicottero nei campi per soccorrere un giovane L'incidente stamane nelle campagne di contrada Torana

Stava potando un olmo in un fondo quando improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo da circa quattro metri. Vittima dell'incidente nei campi un 54nne di contrada Torana ad Ariano Irpino.

Allertata la centrale operativa del 118, sul posto in una zona particolarmente impervia e non facile da raggiungere soprattutto in situazioni delicate come queste a causa soprattutto dello stato disastrato in cui versa l'unica strada di collegamento è giunta in pochi minuti un'ambulanza dal Saut di Ariano.

L'uomo ha riportato un trauma cranico e fratture. Vista la particolarità dell'intervento e il politrauma subito si è reso necessario far intervenire direttamente sul posto un'eliambulanza. Da qui il trasferimento d'urgenza all'ospedale Moscati di Avellino dove al momento è sotto osservazione.