Moschiano, comune chiuso per furto: sottratti sette case dei computer Di nuovo nel mirino dei malviventi il comune di Moschiano, questa volta per furto

di Paola Iandolo

Il Comune di Moschiano è chiuso per furto. A distanza di pochi giorni dell’incendio agli uffici comunali, la nuova sede del Municipio di Moschiano torna nel mirino di un raid. Stavolta i malviventi hanno portato via tutti i case dei computer utilizzati dagli uffici comunali. Almeno sette quelli portati via dai malviventi, che hanno fatto accesso agli uffici comunali attraverso la forzatura di un cancello laterale alla sede municipale. Sul raid sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano.

Sono in corso i rilievi da parte dei militari della Stazione di Quindici, agli ordini del luogotenente Giovanni De Cicco e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Baiano. Sul posto anche gli amministratori locali e le persone che stamattina hanno trovato gli uffici comunali chiusi a causa del furto. Almeno dalle prime ipotesi non ci sarebbe nessuna connessione con l’episodio avvenuto qualche giorno fa e scoperto in poche ore grazie al lavoro sinergico di Polizia e Carabinieri, quando gli uffici dell'anagrafe è stata dato alle fiamme.