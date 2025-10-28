Interruzioni idriche: Torella dei Lombardi si rivolge alla procura La presa di posizione del sindaco Amado Delle Gatti

Il sindaco Amado Delle Gatti ha inviato una denuncia pubblica istituzionale alla Procura della Repubblica di Avellino, al Prefetto, alla Regione Campania, all’EIC e all’Alto Calore Servizi, segnalando la grave e perdurante interruzione del servizio idrico che da mesi colpisce famiglie, scuole, aziende e strutture sanitarie. Lo riferisce il comitao Uniamoci per l'acqua.

"Questa situazione - scrive il sindaco - non può più essere tollerata né considerata fisiologica: rappresenta una palese violazione dei principi fondamentali di continuità, efficienza e universalità del servizio pubblico essenziale, nonché un pregiudizio per la tutela della salute pubblica sancita dall’art. 32 della Costituzione».

Torella non è un caso isolato. Da Nusco ad Ariano, da Montella a Grottaminarda, centinaia di cittadini restano senz’acqua per ore, giorni, settimane".

"Il gesto del sindaco segna una svolta: la pazienza è finita, e il tempo delle lettere di scuse è scaduto.

Quando un amministratore si rivolge alla Procura, non lo fa per polemica, ma per difendere la salute e la dignità della propria comunità.

Ed è un atto che chiama in causa tutti: la Regione, l’Ente Idrico Campano, i vertici di Alto Calore e i sindaci soci.

Come Comitato “Uniamoci per l’Acqua” esprimiamo solidarietà e sostegno al comune di Torella dei Lombardi.

Chiediamo che altri sindaci abbiano lo stesso coraggio e che il Prefetto convochi al più presto un tavolo istituzionale d'emergenza per garantire un diritto elementare: l’acqua. Perché se manca l’acqua, non manca solo un servizio: manca lo Stato".