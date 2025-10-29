Furti a Gesualdo e Pietradefusi: indagano i carabinieri

Siamo alle porte di novembre e come da consuetudine si riaffacciano i ladri, anche se per la verità non si sono mai allontanati dal territorio irpino.
Le ultime ore sono state particolarmente movimentate in diversi comuni della provincia di Avellino.
Dopo la Baronia a Scampitella, malviventi in azione nel territorio di Gesualdo, non nuovo ad episodi del genere e in modo particolare a Pietradefusi dove sono state prese di mira diverse abitazioni. Indagini in corso da parte dei carabinieri.
Viene raccomandata la massima attenzione e l'innalzamento dei dispositivi di allarme soprattutto in vista della ricorrenza di ognissanti e defunti, giornate in cui inevitabilmente le abitazioni restano momentaneamente incustodite.