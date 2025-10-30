Tragedia in Irpinia: 53enne trovato morto in casa

Tragedia a Lauro in provincia di Avellino, dove un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione in via Tito e Costanzo Angelini. L'uomo era rimasto irreperibile per diversi giorni, suscitando grave preoccupazione tra i familiari. Preoccupati per la sua scomparsa, i parenti hanno deciso di allertare le forze dell'ordine. Ieri sera la tragica scoperta all'interno della sua abitazione.
I soccorsi
Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro, insieme ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. I pompieri, grazie all'uso di una scala, sono riusciti a raggiungere il secondo piano dell'abitazione. Qui, all'interno del bagno, è stato rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo.
Accertamenti in corso sulle cause del decesso
Secondo le prime ipotesi, la causa del decesso potrebbe essere riconducibile a un malore fatale. Tuttavia, sono ancora in corso gli accertamenti necessari per confermare questa eventualità.