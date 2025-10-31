Incidente sull'Ofantina, due auto coinvolte L'impatto in serata

Incidente sull'Ofantina, paura in serata. Ieri sera si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale Ofantina, che ha visto coinvolte due automobili . Da accertare l'esatta dinamica del sinistro.

Soccorsi tempestivi e indagini dei carabinieri

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i mezzi di soccorso e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare la presenza di eventuali feriti. L'impatto ha causato qualche disagio e rallentamento per il traffico.