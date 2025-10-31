Monitoraggio del territorio nell'arianese: elicottero dei carabinieri in volo L'attività di prevenzione alla vigilia della ricorrenza di ognissanti e commemorazione defunti

Un elicottero dei carabinieri in volo dall'elisuperficie Maddalena ad Ariano Irpino con a bordo il capitano della locale compagnia Ludovica Arrabito e luogotenenti. Sul posto per garantire le operazioni di atterraggio e decollo e viabilità i vigili del fuoco e la polizia municipale. L'attività di prevenzione alla vigilia della ricorrenza di ognissanti e commemorazione defunti. Non si conoscono al momento altri dettagli dell'attività in corso.